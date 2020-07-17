с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Здоровье В Бурятии за сутки коронавирусом заразился 41 человек По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 19 июля в республике зарегистрировано 3692 (+41) лабораторно подтвержденных заражения COVID-19. 208

Экономика Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули. 5

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 96

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 391

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 351

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 8

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в субботу, 18 июля, выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Экономика Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей. 2

Футбол Глава судейского комитета РФС: Часто смотрю футбол с Гинером Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался об отношениях с президентами клубов.

Политика Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц. 56

Армия и оружие Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 116

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 57

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2,4K