Экономика
REGNUMРеальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%
Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Последние новости на утро 18 июля 2020: В Росстате оценили уровень снижения реальных доходов россиян
Комсомольская правда18 июля в 00:11
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