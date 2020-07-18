Москва, 18 июля 2020, 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

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