В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Кино «Наши котики»: внук Бандеры выступил продюсером циничной украинской комедии об «АТО» «Юмористическая» картина режиссёра Владимира Тихого про украинских «хероев» носит довольно сложное и странное название: «Наши котики или Как мы полюбили лопаты в условиях ограниченной антитеррористической операции современными элементами военного положения».

Финансы Рубль продолжает падать к доллару и евро В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.

Общество Минюст обнародовал проект нового КоАП России «Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Общество ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Космос Открыт новый тип полярных сияний Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.

Культура Умерла актриса из фильма про приключения Шурика Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Гаджеты На AliExpress нашли якобы разработанный в России защищённый планшет Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.

Политика Олег Николаев возглавил Чувашию после отрешения Игнатьева Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева.