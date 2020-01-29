Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРеальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
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