Экономика
ИнтерфаксРеальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%
В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
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Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
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Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
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Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате
Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
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В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку, передает ТАСС.
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Минюст обнародовал проект нового КоАП России
«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
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Врачи удалили жительнице Подмосковья волосатую кисту
Жительнице Подмосковья пришлось делать операцию, чтобы удалить крупную кисту.
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Открыт новый тип полярных сияний
Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.
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Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
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Умерла актриса из фильма про приключения Шурика
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.
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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
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Caviar представила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Смартфон Caviar Cyberphone выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
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Geely запатентовала в РФ названия для двух новых моделей
Последние являются дорогими автомобилями. Напомним, что Geely в скором времени предложит на российском рынке новый кроссовер Coolray.
Гаджеты
На AliExpress нашли якобы разработанный в России защищённый планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
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Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Политика
Олег Николаев возглавил Чувашию после отрешения Игнатьева
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева.
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Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ
Сотрудников ЦРУ в разбившемся в Афганистане самолёте ВВС США не было, сообщил 30 января журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.