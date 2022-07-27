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Реальные располагаемые доходы населения во II квартале снизились на 0,8%

В целом за первое полугодие 2022 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.
Интерфакс
По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в мае 2022 года составила 62 457 рублей, увеличившись на 10% по сравнению с маем 2021 года и на 0,2% по сравнению с апрелем 2022 года.
Интерфакс
Денежные расходы населения в пепрвом полугодии 2022 г. составили 34,5 трлн руб. и увеличились на 11,5% по сравнению с предыдущим годом.
Ведомости
По итогам 2022 года экономист ждет сокращения реальных располагаемых доходов до 5%.
РБК

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