По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в мае 2022 года составила 62 457 рублей, увеличившись на 10% по сравнению с маем 2021 года и на 0,2% по сравнению с апрелем 2022 года.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева есть политическая воля принять серьезные решения и нанести удары по объектам на территории России.
Предлагаемые корректировки налогообложения для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно из-за рубежа, не коснутся работников зарубежных филиалов российских компаний, сообщила пресс-служба Минфина.