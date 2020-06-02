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ИзвестияРеальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
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В 2020 году реальные располагаемые доходы граждан сократятся на 5,2%, говорится в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В этом году впервые со времен кризиса 1998 года ожидается столь значительное сокращение.Известия17:30
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