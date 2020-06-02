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ИзвестияИзвестияРеальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
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В РАН рассказали о реальных доходах населения

В 2020 году реальные располагаемые доходы граждан сократятся на 5,2%, говорится в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В этом году впервые со времен кризиса 1998 года ожидается столь значительное сокращение.
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В РАН рассказали о реальных доходах населения — Известия

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В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

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Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

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Как изменятся доходы россиян в 2020 году: мнения экспертов

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Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час

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Энергетика

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Энергетика

Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель), свидетельствуют данные Минфина, опубликованные на сайте ведомства.
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Елена Воробей заявила, что заразилась коронавирусом

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Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
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