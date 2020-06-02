Экономика

ИзвестияИзвестияРеальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
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с чего всё началось

В РАН рассказали о реальных доходах населения

В 2020 году реальные располагаемые доходы граждан сократятся на 5,2%, говорится в квартальном прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В этом году впервые со времен кризиса 1998 года ожидается столь значительное сокращение.
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В РАН рассказали о реальных доходах населения — Известия

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В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

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Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

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Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

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Как изменятся доходы россиян в 2020 году: мнения экспертов

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Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
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На HBO 21 июня выходит мини-сериал о Перри Мейсоне — главном герое знаменитого книжного нуар-сериала, написанного американским писателем, классиком детективного жанра Эрлом Стенли Гарднером.
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В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
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Музыка

Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
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Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

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Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур

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Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
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Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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В Microsoft признали проблемы с обновлениями Windows 10

Компания Microsoft опубликовала на официальном сайте заявление, в котором подтвердила наличие проблем в последнее версии операционной системы Windows 10.
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Лукашенко предупредил белорусов, что Майдана в стране не будет

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Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Общество

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Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
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Совфед предложил страховать работников от безработицы

Парламентарии рекомендуют также рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающих "меры по поддержке занятости работников организаций и содействию трудоустройству уволенных работников, в том числе на возмещение расходов на оплату труда".
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Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

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