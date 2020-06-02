Экономика

ИзвестияИзвестияРеальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Коронный удар: что будет с доходами россиян

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Доходы граждан за 2020 год упадут на 5,2% — РАН

REGNUM00:35

В РАН рассказали о реальных доходах населения — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 17:42

Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

News.ruвчера в 19:19

Россиян предупредили о самом серьёзном с 98 года падении доходов

URA.Ruвчера в 18:50

В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

Телеканал 360°вчера в 20:49

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Известиявчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
353
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7,2K
Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
683
Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
131
Музыка

Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»

Газета.Ru вчера в 09:37
2
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Политика

NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
989
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
521
Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
523
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
6
Происшествия

Протестующие разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке

Live24 00:34
5
Шоу-бизнес

Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ вчера в 19:24
4
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
135
Политика

Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
61
Общество

Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду

Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 01:33
Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета вчера в 20:30
102
Общество

Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии

Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничества в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.
РБК 00:12
40
Общество

В России вводят штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях содержит положения, которые подразумевают ответственность за отказ от обязательных медицинских осмотров и вакцинации.
Новый Омск 31 мая в 22:30
10K
Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

Агентство ТАСС опубликовало сегодня прогноз, согласно которому в ближайшие дни в Москве отроются пятьдесят-шестьдесят процентов непродовольственных магазинов.
Эхо Москвы вчера в 03:04
421
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
149
Космос

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни

Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы 30 мая в 07:39
16
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук поделилась редким снимком с подросшей дочерью Амелией

OAnews 01:36
Происшествия

В Брянске нашли истощенную 7-летнюю девочку с обмороженными ногами

В Брянске полицейские обнаружили истощённую 7-летнюю девочку по имени Ирина, проживавшую в одном из частных домов на переулке Флотский.
Городской32 (Брянск) вчера в 11:48
16
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
414
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка

Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах для домохозяек

В Госдуму в понедельник, 1 июня, будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
ТК Звезда 31 мая в 19:45
5,1K
Происшествия

Двух полицейских подозревают в фальсификации доказательств

В Астрахани двое полицейских стали подозреваемыми в фальсификации доказательств и незаконном задержании граждан.
Астрахань.Ру 01:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное