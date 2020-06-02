Экономика

ИзвестияИзвестияРеальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось

Коронный удар: что будет с доходами россиян

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Доходы граждан за 2020 год упадут на 5,2% — РАН

REGNUM00:35

В РАН рассказали о реальных доходах населения — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Известиявчера в 18:00

Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

News.ruвчера в 19:19

Россиян предупредили о самом серьёзном с 98 года падении доходов

URA.Ruвчера в 18:50

Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 17:42

В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

Телеканал 360°вчера в 20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
665
Космос

Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет "Союз-2" и "Союз-5", рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в видео, опубликованном на сайте госкорпорации во вторник.
РИА Новости вчера в 18:05
2
Здоровье

Названы три правила измерения температуры

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о потере ребёнка

Певица Юлия Савичева в июле 2017 года стала мамой дочери Анны. Беременность и роды она тщательно скрывала, опасаясь излишнего внимания.
Paparazzi.ru 01:11
Политика

Сотрудники Facebook прекращают работу из-за политики компании по поводу постов Трампа

Десятки сотрудников компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив главу компании Марка Цукерберга в бездействии относительно расколовших общество публикаций президента Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в США.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
163
Экономика

Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов

Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Общество

Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии

В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
REGNUM 00:50
43
Финансы

Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе

1 июня рубль укрепился к доллару и европейской валюте. В начале недели курс доллара упал ниже ₽70. Это произошло впервые с 6 марта.
РБК вчера в 13:01
30
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
182
Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
7,3K
Политика

Погром стал выходом США из карантина

В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру вчера в 03:30
1
Технологии

Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон

Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости вчера в 20:55
8
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
649
Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
1
Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
Известия вчера в 07:59
8
Космос

Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце

Известия вчера в 14:47
525
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Lenta.ru вчера в 08:32
7
Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Вести.Ru вчера в 21:33
46
Происшествия

Протестующие разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке

Live24 00:34
15
Общество

Особое мнение: Александр Баунов

Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы вчера в 14:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
2
Общество

Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
4
Общество

Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу

Временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива вступил в силу в России со 2 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Коммерсантъ 01:17
32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало

Отмечается, что новое соглашение футболиста рассчитано до 31 января 2021 года. Напомним, 30-летний Игало перебрался в команду этой зимой.
Город55.ру вчера в 12:12
Политика

В Раде заявили, что Украина отдаляется от статуса космической державы

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко выступила с заявлением о том, что Украина отдаляется от статуса космической державы.
Аргументы и Факты 01:29
Армия и оружие

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
247
Общество

Глава «Уральских авиалиний»: международные полеты могут возобновить в конце лета

Глава компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов предположил, что Россия может возобновить международное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса COVID-19, уже в августе или сентябре.
Коммерсантъ 01:46
3
Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru вчера в 20:41
165
Как работают Яндекс.Новости?
Главное