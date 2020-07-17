Коронавирус
КоммерсантъРосстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%
Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, следует из данных Росстата. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году. Средний доход россиян составил 32 854 руб.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождь12:49
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Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
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Даниил Квят: «В дождевых условиях не удалось заставить шины работать»
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги первых тренировочных сессий в Венгрии.
Sports.ru 12:43
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
Энергетика
Китай задумал обвалить цены на нефть
На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо.
Lenta.ru 11:32
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 07:33
Футбол
Рикарду Алвеш: «„Оренбург“ в Словении боролся бы за чемпионство»
Думаю, мы бы боролись за чемпионство, — сказал Алвеш в интервью каналу «Матч ПРЕМЬЕР».
Матч ТВ 11:22
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Журналиста «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полицейскому, сломавшему ему руку
Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил травму на избирательном участке в Санкт-Петербурге, вызвали в полицию для составления трех административных протоколов.
Коммерсантъ 12:13
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Транспорт
В РЖД обещают восстановить поезда в Белоруссию за три дня
Пегов пояснил, что «ровно три дня» необходимо, чтобы сработала электронная система продажи билетов. При этом есть поезд в Калининград.
BFM.ru 11:14
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия 12:38
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Общественное мнение 09:15
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других
Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
Вести.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Политика
Адвокат Сафронова призвал допросить гражданина Чехии
Допросить гражданина Чехии Мартина Лариша в рамках дела советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова призвал его адвокат Иван Павлов, сообщают 17 июля РИА Новости.
ИА Красная Весна 12:52
Здоровье
Два центра передовых технологий лечения рака презентовали в Екатеринбурге
Новые современные технологии в лечении онкобольных продемонстрировали в Екатеринбурге министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Российская газета 12:55