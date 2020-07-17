с чего всё началось

Во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%, следует из данных Росстата. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году. Средний доход россиян составил 32 854 руб.

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

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