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ТАССТАССРеальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

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Реальные доходы россиян во II квартале пережили максимальное падение с 1999 года

Интерфакс12:16

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbes12:00
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