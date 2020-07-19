Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
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Реальные доходы населения рухнули до уровня 90-х

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАСС17 июля в 12:08
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Убита сестра экс-директора «Ростсельмаша»

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Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

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Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

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Армия и оружие

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REGNUM вчера в 11:07
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Общество

Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых.
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В Ярославле загорелось здание МВД

Известия 10:43
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Общество

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
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Здоровье

Седьмой врач умер в Челябинске от коронавируса

URA.Ru 10:38
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Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»

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Политика

Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
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Происшествия

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Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров, один человек пострадал, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:12
Происшествия

Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе

Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным в американском городе Пеория (штат Иллинойс).
Российская газета 10:22
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Армия и оружие

Ракету Falcon 9 с военным спутником запустят 20 июля

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником связи Южной Кореи Anasis-2 (KMilSatCom 1) планируется вывести на орбиту 20 июля, 19 июля сообщает пресс-служба американской компании-разработчика ракеты-носителя SpaceX.
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Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

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Экономика

В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году

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Политика

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Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским министров Сергеем Лавровым рассказал, что Соединенные Штаты лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
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Политика

Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 17 июля в 06:10
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Футбол

Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России

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Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин

Закрытие начальных школ на карантин из-за коронавируса практически не повлияло на количество случаев заражения, установили исследователи Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции.
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для предприятий общественного питания.
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