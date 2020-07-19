Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБК17 июля в 12:13
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Происшествия
Убита сестра экс-директора «Ростсельмаша»
При нападении убита его сестра, сам 83-летний Юрий Песков ранен, сейчас он в больнице.
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В Испании арестовали организатора матча с зараженными коронавирусом
В испанской провинции Наварра местная полиция пресекла попытку организации футбольного матча между зараженными коронавирусом и здоровыми людьми.
Московский Комсомолец 10:50
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
«С 15:00 до конца суток 19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.
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Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых.
ToDay News Ufa 06:44
Происшествия
В Ярославле загорелось здание МВД
Известия 10:43
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
Политика
Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»
Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре на складе пострадал человек
Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров, один человек пострадал, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:12
Происшествия
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе
Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным в американском городе Пеория (штат Иллинойс).
Российская газета 10:22
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Ракету Falcon 9 с военным спутником запустят 20 июля
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником связи Южной Кореи Anasis-2 (KMilSatCom 1) планируется вывести на орбиту 20 июля, 19 июля сообщает пресс-служба американской компании-разработчика ракеты-носителя SpaceX.
ИА Красная Весна 09:44
Политика
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
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Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
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Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским министров Сергеем Лавровым рассказал, что Соединенные Штаты лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
ToDay News Ufa 09:24
Политика
Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
Известия 09:11
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«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
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Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
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Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
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Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru вчера в 07:19
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
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Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин
Закрытие начальных школ на карантин из-за коронавируса практически не повлияло на количество случаев заражения, установили исследователи Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции.
ИА Красная Весна 08:39
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для предприятий общественного питания.
BFM.ru 08:38