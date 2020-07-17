Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождьвчера в 12:49

Подробнее о событии

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05

Реальные доходы россиян упали на 8%. Это максимальное падение с 1999 года

Дождьвчера в 12:49

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00
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Футбол

«Вест Хэм» выиграл у «Уотфорда» в матче чемпионата Англии по футболу

Лондонский «Вест Хэм» переиграл на своем поле «Уотфорд» 17 июля в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:57
Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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Происшествия

В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
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Игры

Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда

Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат 15 июля в 15:55
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Политика

Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru вчера в 03:42
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Общество

На Дальнем Востоке продолжаются массовые митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке и Хабаровске вновь митингуют в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Росбалт 00:44
2
Общество

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 18:35
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Общество

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд

По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
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Кино

Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии

Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
Российская газета вчера в 07:50
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Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 15 июля в 04:32
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
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Политика

России подсказали решение проблемы дефицита воды в Крыму

Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, воспользовавшись опытом Израиля 60-х годов прошлого века.
Утро.ru 16 июля в 09:54
Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
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Кино

Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»

Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 00:35
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

РИА Новости вчера в 06:38
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
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Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
Подмосковье Сегодня вчера в 19:05
Автоспорт

Феттель: Венгерская трасса нам больше подходит

Венгерская трасса больше подходит нашей машине, и я надеюсь, что так будет и завтра, но так это или нет, узнаем только в квалификации.
F1news.ru вчера в 14:30
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
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Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
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Общество

У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
Российская газета вчера в 19:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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