Коронавирус
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
В России во втором квартале этого года, когда произошел пик распространения коронавируса и связанного с этим кризиса, реальные располагаемые доходы населения сократились на 8%. Об этом сообщается в докладе Росстата.Дождь15:01
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Хоккей
«Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса
Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.
Газета.Ru 15:37
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Общество
Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия 15:52
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Случай заражения бубонной чумой впервые с 2015 года зафиксирован в штате Колорадо.
ТАСС 14:19
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 07:33
Кино
Вышел трейлер хоррора «Новые мутанты» с «Арьей Старк»
iReactor 06:07
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Футбол
За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч
Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак".
РЕН ТВ 10:34
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 06:53
Футбол
Михаил Боярский выступил против возвращения Халка в «Зенит»
Известный советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский достаточно длительное время является фанатом перебургского "Зенита".
CT news 14:52
Происшествия
Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой
Королева Британии посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал свыше £32 млн ($41 млн) пожертвований на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:06
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями
Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48
Общество
The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
Игромания.ру 09:20
Футбол
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru 08:54
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15