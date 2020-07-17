с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Хоккей «Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса Московский ХК "Спартак" экстренно приостановил сборы в связи из-за вспышки коронавируса в команде.

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Общество Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 19

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Футбол Михаил Боярский выступил против возвращения Халка в «Зенит» Известный советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский достаточно длительное время является фанатом перебургского "Зенита". 1

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Футбол «Аталанта» установила ценник на Малиновского La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.