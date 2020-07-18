Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБК17 июля в 12:13
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Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года
Интерфакс17 июля в 12:16
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Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv вчера в 03:07
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa 17 июля в 10:17
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Театры
Актеры мелиховского театра сообщили о возобновлении показа спектаклей
Московский Комсомолец 17 июля в 09:02
Происшествия
Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
Общество
В Хабаровске и Владивостоке проходят немногочисленные акции в поддержку Фургала
Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала проходят приморских городах, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 17 июля в 10:15
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Авто
Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине
Новые автомобили вчера в 23:34
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Финансы
В ПФР пообещали рост пенсий к 2023 году
ПФР РФ опубликовал проект собственного бюджета с планом индексации пенсионных выплат в период вплоть до 2023 года.
Live24 вчера в 08:50
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Общество
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Здоровье
Названы регионы России с высокой распространённостью ожирения
По данным Минздрава России, которые есть в распоряжении RT, самая высокая распространённость ожирения (число больных на 100 тыс. жителей) в 2019 году была зафиксирована в Алтайском крае — 5539,4 случая.
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
В Хакасии выявили 36 новых носителей коронавируса
Абакан, 17 июля 2020, 06:13 — REGNUM По состоянию на 17 июля в Хакасии коронавирус выявлен у 2520 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 36 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
REGNUM 16 июля в 23:13
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Здоровье
В Иркутской области за сутки выявлено 185 новых случаев коронавируса
За сутки выявлено 185 новых случаев COVID-19, 1 256 заболевших госпитализировано, 91 из них находится в больницах Иркутска и Ангарска в тяжёлом состоянии.
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 06:19
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Политика
Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину»
Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться.
РБК 00:00