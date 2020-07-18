Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
РБК17 июля в 12:13

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Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUMвчера в 01:22

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новости17 июля в 13:30

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

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Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъ17 июля в 12:39
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Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

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Piter.tv вчера в 03:07
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Технологии

В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых

Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa 17 июля в 10:17
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Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

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Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

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ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Театры

Актеры мелиховского театра сообщили о возобновлении показа спектаклей

Московский Комсомолец 17 июля в 09:02
Происшествия

Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
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Общество

В Хабаровске и Владивостоке проходят немногочисленные акции в поддержку Фургала

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Коммерсантъ вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

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Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
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Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
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Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

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Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине

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Происшествия

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РБК 16 июля в 11:22
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Финансы

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Live24 вчера в 08:50
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Общество

Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России

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Общество

Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих

Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.
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Здоровье

Названы регионы России с высокой распространённостью ожирения

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RT на русском вчера в 23:30
Происшествия

В Хакасии выявили 36 новых носителей коронавируса

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REGNUM 16 июля в 23:13
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

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В Иркутской области за сутки выявлено 185 новых случаев коронавируса

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Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
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Происшествия

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Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Общество

TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

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Газета.Ru вчера в 21:57
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

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REGNUM вчера в 03:50
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Культура

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РБК вчера в 07:26
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Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину»

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Происшествия

Три человека погибли при опрокидывании автобуса с туристами в Канаде

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