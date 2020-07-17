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РИА Новости
РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.В источнике
С чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
РБКвчера в 12:13
Подробнее о событии
REGNUM

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUM01:22
Forbes

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05
Коммерсантъ

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39
РБК

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13
ТАСС

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08
РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30
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Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира

Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс08:25
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Собираемый в Иркутске МС-21 начали испытывать в «бассейне»

Самолёт МС-21, собираемый на Иркутском авиазаводе, начали испытывать в специальном бассейне, чтобы исключить попадание воды в двигатель, сообщил ИА «ИрСити» 17 июля в пресс-службе корпорации «Иркут», в которую входит иркутский завод.
ИрСитивчера в 23:12
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Вирусолог объяснил «самый ранний» симптом коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировал исследование испанских ученых о том, что врачи находили у 29% пациентов с COVID-19 сильную сыпь на слизистой ротовой полости.
РИА Новости08:45
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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском06:11
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Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

При подготовке миссии «Союз-Аполлон» в НАСА советские космонавты стали свидетелями проявлений расовой и национальной дискриминации, рассказал 17 июля дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков на торжественном мероприятии, посвященном 45-й годовщине стыковке космических кораблей СССР и США.
ИА Красная Веснавчера в 09:41
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Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном

Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна07:39
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В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости01:53
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Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru08:03
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Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия07:27
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