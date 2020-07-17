с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Происшествия В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо» Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург. 87

Политика Саммит ЕС в Брюсселе рассмотрит план восстановления экономики Первое очное за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета пройдет в Брюсселе 17 и 18 июля с целью согласования позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU.

Происшествия В Киеве около станции метро произошел взрыв В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости. 7

Футбол «Спартак» стал неофициальным чемпионом Москвы по футболу ЦСКА и "Локомотив" заработали по семь очков. "Москва - красно-белая!" - говорится в сообщении команды в Twitter.

Футбол «ПСЖ» продвинулся в переговорах с Неймаром о новом контракте Стороны продвинулись в переговорах, однако прогресс нельзя назвать огромным. Действующий контракт Неймара рассчитан до 30 июня 2022 года.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 755

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 54

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева впервые показала сына Старшему сыну телеведущей исполнилось 25 лет, и 22 года назад Татьяна расписалась с Михаилом Шацем, с которым все это время живет в счастливом браке.

Общество Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ «Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки. 15

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 90

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 191

Политика Особое мнение: Григорий Юдин Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца. 9

Общество Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой Королева Британии посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал свыше £32 млн ($41 млн) пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Политика СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы» Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева. 6

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы. 7