с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Наука Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные. 54

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Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 90

Футбол «Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.

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