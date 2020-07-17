Коронавирус
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
В России во втором квартале этого года, когда произошел пик распространения коронавируса и связанного с этим кризиса, реальные располагаемые доходы населения сократились на 8%. Об этом сообщается в докладе Росстата.Дождь15:01
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Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Энергетика
Новак назвал сбалансированной цену на нефть в $40-43 за баррель
Минэнерго РФ считает текущую цену на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансированной и не ждет изменения цен после ослаблений ограничений на добычу ОПЕК+, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.
ТАСС 15:22
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Транспорт
РЖД запустили скоростные «Ласточки» между Москвой и Костромой
Коммерсантъ 14:53
Шоу-бизнес
Николай Басков пообещал купить раковину для мамы Насти Ивлеевой
В результате в дело вмешался Николай Басков и пообещал, что лично купит ванну для Настиной родительницы.
Paparazzi.ru 10:15
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com вчера в 03:56
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Футбол
За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч
Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак".
РЕН ТВ 10:34
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Армия и оружие
В ДНР были убиты два украинских диверсанта
В результате боестолкновения погибли два украинских диверсанта, среди бойцов ДНР потерь нет.
RuNews24.ru 10:54
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве
Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне, расположенной возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
РБК 15:38
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Футбол
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру 09:18
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Авто
Новый купе-кроссовер Geely в России получит имя Tugella
Рассекречено название китайского кросс-купе, ожидающего старта продаж в РФ - как и сообщалось ранее, оно начинается с буквы «Т», пишут Китайские автомобили.
За рулем 12:55
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США, следует из опубликованных материалов американского Минфина.
Коммерсантъ вчера в 17:48
Общество
ВОЗ заявила о выходе Бразилии на плато по коронавирусу
Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:58
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10