с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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