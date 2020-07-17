Коронавирус
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождь12:49
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Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
Здоровье
Минздрав Украины собирается продлить действие карантина
Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина.
ИА Красная Весна 16:12
Космос
Структура молекулярного облака Орион А подробно изучена в новой работе
AstroNews.ru 14 июля в 10:38
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Кристофер Нолан отказался выпускать "Довод" на международном рынке до премьеры в США, сообщает The Vulture.
РИА Новости вчера в 22:42
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор 04:15
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Технологии
Найден похожий на Дарта Вейдера огромный морской таракан
Огромный морской таракан, похожий на главного злодея из киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера, обнаружен на дне Индийского океана.
Lenta.ru 09:18
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 16:32
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru 16:41
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
Билеты могут стать дешевле: авиакомпания «Аврора» перейдет к регионам
"Аэрофлот" продаст свой пакет акций в авиакомпании "Аврора": Сахалин получит компанию для Дальнего Востока, а в состав акционеров могут войти и другие регионы.
Вести.Ru 07:12
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Политика
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости 15:53
Финансы
Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля
Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Политика Сегодня вчера в 11:46
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news 04:57
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23