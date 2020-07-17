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РИА Новости
РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.В источнике
С чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождь12:49
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РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новости13:30
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфакс14:05
ТАСС

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАСС12:08
Коммерсантъ

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъ12:39
РБК

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБК12:13
Газета.Ru

Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

Газета.Ru12:48
Forbes

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbes12:00

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
В США российский «Маркер» сочли плохой идеей
Вечерний курьервчера в 02:32
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В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

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РИА Новости13:06
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СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов»

Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.
Интерфакс12:52

Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru11:58
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РИА Новости09:43
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РБКвчера в 11:22
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Машины и Механизмывчера в 02:59