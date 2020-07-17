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РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождь12:49

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новости13:30

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbes12:00

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфакс14:05

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъ12:39

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБК12:13

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАСС12:08

Доходы россиян рекордно упали впервые с конца 90-х

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