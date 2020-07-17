с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Игры Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса. 1

Кино Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix Отмечается, что новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю потокового сервиса.

Политика Особое мнение: Григорий Юдин Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.

Общество Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки. 2

Общество Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada. 5

Общество Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. 49

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца. 9

Армия и оружие Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США Соединенные Штаты имеют «чрезвычайно боеспособную ядерную триаду» и намерены в будущем «сохранять это превосходство» над противниками и конкурентами, заявил американский министр обороны Марк Эспер.

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Футбол «Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.

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Происшествия В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо» Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург. 88

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Политика Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.

Спорт Российский легкоатлет Волков может выступать за Белоруссию Российский легкоатлет Матвей Волков переезжает в Белоруссию и после получения вида на жительство сможет получить право выступать за команду республики на международных стартах. 2

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,6K