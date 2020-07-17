Коронавирус
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
Читать в источнике
Оценить356
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождь12:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Хоккей
«Спартак» приостановил сбор из-за коронавируса
Как стало известно «СЭ», «Спартак» приостановил тренировочный сбор в Новогорске из-за коронавируса. Самый сложный сезон в истории КХЛ.
Спорт-Экспресс 13:35
Политика
Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске
Газета.Ru 11:13
Общество
Число безработных в России в июне составило 4,61 млн человек
Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения.
ТАСС 12:07
Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
Эхо Москвы 06:36
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
МИР 24 вчера в 10:07
Футбол
«Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты
Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.
Bookmaker-ratings.ru 05:21
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
Армия и оружие
NI оценил новые российские подлодки и корабли
Российские судостроители 16 июля заложили два модернизированных фрегата проекта 22350, столько же многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" и десантных кораблей проекта 23900.
Политическая Экспертиза вчера в 11:51
Спорт
В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War
В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru 11:11
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Финансы
МВФ оценил влияние коронавируса на экономику США
Возможность усиления вспышки коронавирусной инфекции является главным риском для экономики США.
News.ru 14:00
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Автоспорт
В Racing Point довольны итогами пятницы
Прогноз обещает переменчивые условия в оставшиеся дни, важно, что мы конкурентоспособны и под дождём, и на сухой трассе.
F1news.ru 13:22
Игры
Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath
Игромания.ру 10:27
Общество
Куйвашев разъяснил, как начнут учиться дети 1 сентября
Kursk.com 11:59
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Общество
Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями
Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44