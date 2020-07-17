Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБКвчера в 12:13
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Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Общество
Генсек ООН предложил «новый глобальный договор»
Миру необходим «новый глобальный договор», который создаст более справедливое мироустройство на Земле, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Взгляд.ру 10:21
Происшествия
В Москве в отеле найдена мертвой известная блогерша-психиатр
В одном из элитных московских отелей нашли тело 27-летней популярной блогерши, судебно-психиатрического эксперта, сексолога и частой гостьи программы "Пусть говорят" Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Армия и оружие
Замглавы Минобороны РФ ответит на вопросы зарубежных военных атташе
В понедельник, 20 июля 2020 года, заместителем министра обороны А. Фоминым спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведён ход проведения внезапной проверки, — цитирует сообщение Минобороны агентство ТАСС.
News.ru 10:35
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Армия и оружие
В ДНР обнаружили тело третьего украинского военного
РИА Новости 09:03
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело 05:42
Футбол
Зидан не знает, будет ли тренировать «Реал» в следующем сезоне
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, будет ли он работать с командой в следующем сезоне.
Евро-футбол.ру 10:10
Политика
Законопроект о санкциях против Турции за С-400 внесён в Конгресс США
В американский Конгресс внесен законопроект о введении санкций против Турции за приобретение российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
Военное обозрение 00:13
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечке дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 16 июля в 02:36
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском вчера в 07:33
Политика
Маргарита Симоньян оскорбила всех армян
Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что сторонники властей нынешней Армении "унавозили" ее соцсети, поэтому молчать она больше не будет.
Ёлдаш 08:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Происшествия
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
Футбол
«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»
Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
Нева Спорт 09:42
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43