с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 87

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 186

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Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ ответит на вопросы зарубежных военных атташе В понедельник, 20 июля 2020 года, заместителем министра обороны А. Фоминым спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведён ход проведения внезапной проверки, — цитирует сообщение Минобороны агентство ТАСС.

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Футбол Зидан не знает, будет ли тренировать «Реал» в следующем сезоне Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, будет ли он работать с командой в следующем сезоне.

Происшествия СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечке дизельного топлива в воду. 14

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Политика СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы» Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева. 14

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