Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
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Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъ17 июля в 12:39

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

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Общество

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Газета.Ru 10:35
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Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео

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Футбол

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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений россиян

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Здоровье

В Хабаровске зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

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Общество

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Футбол

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«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале турнира лондонский клуб отпраздновал победу над «Манчестер Сити».
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Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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Неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова

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На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом

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REGNUM 04:27
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Общество

В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала

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В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

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Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Происшествия

В Испании расследуют организацию матча с участием зараженных COVID-19

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Навка восхитила Сеть снимком в белоснежном костюме и серьгах-кольцах

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