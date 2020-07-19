Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБК17 июля в 12:13
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
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Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
«Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов.
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REGNUM вчера в 08:49
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Коммерсантъ вчера в 06:27
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Минфин не рассматривал изъятие накоплений россиян
По прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году не будет превысит 5% ВВП. В ЦБ допускают, что он может достичь 6% ВВП.
MosTimes 16 июля в 17:46
Здоровье
В Хабаровске зафиксировали рост числа заражений коронавирусом
Стабильный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией констатировал минздрав Хабаровского края 19 июля на своей странице в социальных сетях.
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Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Футбол
«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале турнира лондонский клуб отпраздновал победу над «Манчестер Сити».
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Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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Происшествия
Неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова
В Азовском районе Ростовской области совершен налет на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова.
Российская газета 10:17
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
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Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
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В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
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РИА Новости 10:11
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В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области.
BFM.ru 09:51
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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В Испании расследуют организацию матча с участием зараженных COVID-19
Полиция испанской провинции Наварра пресекла попытку организации футбольного матча между инфицированными коронавирусом и здоровыми людьми, сообщает El Confidencial.
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Фигуристка выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм и крупные серьги.
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