с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Футбол Гвардиола объяснил поражение от «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии В субботу вечером «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» на «Уэмбли» со счётом 0:2 в полуфинале Кубка Англии.

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Автоспорт Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии» На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации.

Футбол «Лидс» занял первое место в Чемпионшипе «Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).

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