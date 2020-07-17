Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
РБКвчера в 12:13

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Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUM01:22

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Интерфаксвчера в 12:16

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30
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Футбол

Гвардиола объяснил поражение от «Арсенала» в полуфинале Кубка Англии

В субботу вечером «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» на «Уэмбли» со счётом 0:2 в полуфинале Кубка Англии.
Евро-футбол.ру 17:34
Общество

В Израиле начались антиправительственные демонстрации

Массовые антиправительственные демонстрации проходят поздно вечером в субботу в Иерусалиме и в центре Тель-Авива, протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.
РИА Новости 16:29
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Футбол

«Милан» разгромил «Болонью» в 34-м туре чемпионата Италии по футболу

"Милан" на своем поле разгромил "Болонью" в 34-м туре чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:47
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Общество

Пенсионеры имеют право на ряд неочевидных налоговых льгот в России

Помимо бесплатной диспансеризации и дополнительного оплачиваемого отпуска, пожилые люди имеют право на ряд налоговых послаблений.
Экономика сегодня 14:44
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
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Автоспорт

Гасли получит новый двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии»

На «Альфа Таури» Пьера Гасли заменят двигатель перед стартом «Гран-при Венгрии», так как команда не смогла устранить неисправность, из-за которой француз проехал ни одного круга в финальном сегменте квалификации.
Спорт-Экспресс 17:16
Футбол

«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе

«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru 09:55
Гаджеты

Intel готовит более доступный 10-ядерный процессор для сокета LGA 1200. Core i9-10850K будет чуть замедленной версией Core i9-10900K

Учитывая мизерную разницу в частотах и разблокированный множитель, вероятно, Core i9-10850K будет более оптимальной покупкой.
iXBT.com 16 июля в 15:51
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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Армия и оружие

В США объяснили массовое падение американских истребителей

Семь истребителей США потерпели крушение за последние 2 месяца, причем американские эксперты обеспокоены этими происшествиями.
ToDay News Ufa 15:37
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Шоу-бизнес

Василий Ливанов отметит 85-летие

Советский и российский актер Василий Ливанов, который воплотил на экране образ английского сыщика Шерлока Холмса, встретит 85-летие в кругу семьи.
ТАСС 17:06
Киберспорт

В «Лабиринт Аганима» добавят новых героев

Valve может добавить более двадцати героев в режим «Лабиринт Аганима». Об этом рассказал датамайнер с ником Flam3ss на Reddit.
Dota2.ru 15:48
Здоровье

Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса

Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды.
РИА Новости 12:47
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
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Киберспорт

Бета-версия World of Warcraft: Shadowlands доступна на тестовом сервере

Игромания.ру 16 июля в 14:28
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Наука

Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара.
Lenta.ru 13:52
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Политика

Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Необоснованные обвинения в сговоре с Москвой представитель движения объяснил тем, что США хотят подорвать реализацию мирного договора, который был подписан между "Талибаном" и Вашингтоном.
Вести.Ru 16:59
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК 10:12
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Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Известия 16:45
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 10:05
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Технологии

В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK 10:58
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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