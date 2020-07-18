с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Политика Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 21

Армия и оружие В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 178

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 294

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 118

Армия и оружие Экс-глава СБУ предрек Украине судьбу Югославии и рассказал о мощи РФ Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии, поскольку, как уточнил Смешко, военные возможности позволяют России разбомбить страну "не пересекая границу".

Политика Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 592

Общество Адвокат сообщил о телеграмме, которую Жириновский послал Фургалу Арестованный по подозрению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о протестах в свою поддержку благодаря телеграмме лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 6

Кино Умер режиссер Александр Боголюбов «На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении. 1

Авто Toyota представила спортивный седан Corolla GR Sport Японский автоконцерн Toyota представил спортивную модификацию популярного седана Corolla.

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 6