Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБК17 июля в 12:13
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Политика
Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов
Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
Pravda.Ru 02:15
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Происшествия
Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан
В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка.
Lenta.ru вчера в 13:05
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Политика
Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина
Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
REGNUM 06:08
Армия и оружие
Экс-глава СБУ предрек Украине судьбу Югославии и рассказал о мощи РФ
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии, поскольку, как уточнил Смешко, военные возможности позволяют России разбомбить страну "не пересекая границу".
РЕН ТВ 05:42
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Piter.tv вчера в 08:00
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Политика
Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:36
Политика
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Общество
Адвокат сообщил о телеграмме, которую Жириновский послал Фургалу
Арестованный по подозрению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о протестах в свою поддержку благодаря телеграмме лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
URA.Ru 06:03
Кино
Умер режиссер Александр Боголюбов
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.
РБК 06:51
Общество
Помощник президента РТ возглавил АО «Газпром межрегионгаз Казань»
Помощник президента Татарстана Ринат Сабиров стал новым гендиректором АО «Газпром межрегионгаз Казань».
Вечерняя Казань 06:00
Авто
Toyota представила спортивный седан Corolla GR Sport
Японский автоконцерн Toyota представил спортивную модификацию популярного седана Corolla.
Ореанда-Новости 06:05
Игры
Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру вчера в 12:17
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Технологии
В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет
Cyber.sports.ru 02:20
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Экономика
Грузооборот порта Хельсинки в январе – июне 2020 года упал на 9,2%
Объем перевалки навалочных грузов сократился на 7,3% год к году, до 656,85 тыс. т. Перевалка прочих грузов сократилась на 18%, до 318,29 тыс. т. Контейнерооборот порта за отчетный период упал на 5,2%, до 253,45 тыс. TEU.
РЖД-Партнер 04:17