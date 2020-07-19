с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Армия и оружие Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.