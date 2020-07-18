с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Авто Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage. 20

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Шоу-бизнес Эмбер Херд дала Илону Маску ключ от пентхауса Джонни Деппа Пару видели в доме, где находится пентхаус Деппа. Херд и Маск вместе поднимались на лифте в квартиру, пока Джонни был в отъезде.

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Общество Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа Самоизоляцию обязаны соблюдать пожилые люди В Тюменской области до 16 августа продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, говорится в сообщении регионального оперативного штаба. 22

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