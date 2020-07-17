Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБКвчера в 12:13
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Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года
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Опубликованы фотографии формы «Реала» на следующий сезон
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