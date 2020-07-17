с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Здоровье Тесты на коронавирус воронежцы смогут сдавать на улице В ряде стран уже широко практикуется забор материала на COVID-19 без входа в здание медцентра, прямо на улице — у сидящих в своей машине пациентов или в спецпалатках, развёрнутых на территории общественных пространств. 32

Общество ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля. 25

Авто Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года. 27

Фигурное катание Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 67

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Футбол «Сочи» может сыграть против «Крыльев Советов» смешанным составом Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил вероятность проведения выездного матча 30-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 46

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Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 4,4K

Здоровье Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. 17

Происшествия На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. 46

Кино Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted. 21