с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Игры С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech. 1

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Политика Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ. 1

Политика Белый дом США пытается отказать в финансовой помощи регионам — WP Вашингтон, 19 июля 2020, 02:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение финансов штатам в рамках пакета помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

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Футбол Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.

Общество WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.

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Спорт Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 1

Экономика Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам «Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве. 3