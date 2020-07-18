Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
РБКвчера в 12:13

Подробнее о событии

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUM01:22

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

Известия 05:52
88
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
91
Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Вести.Ru 06:06
270
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
Известия 07:48
93
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
30
Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
138
Общество

Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне

Инфо24 вчера в 14:44
106
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском 04:49
3,1K
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

RT на русском 07:59
616
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
835
Здоровье

Несколько жителей Башкирии заразились опасным заболеванием от комаров

В Башкирии три человека заразились дирофиляриозом после укуса комара. Инцидент произошел в 2019 году.
Горобзор.ру 08:27
25
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
21
Политика

Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
82
Футбол

Газизов рассказал о планах «Спартака» на предстоящее трансферное окно

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на предстоящее трансферное окно.
Газета.Ru 16 июля в 05:51
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
740
Культура

Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства

Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета вчера в 07:05
1
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
202
Политика

Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Политика

Заседание саммита ЕС по бюджету приостановлено

Вторая пленарная сессия саммита ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям.
ТАСС 07:20
20
Здоровье

Диетолог Кален назвала пять самых вредных продуктов

В качестве еще одного очень вредного продукта Кален назвала выпечку.
Live24 08:02
4
Авто

Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем

Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM 16 июля в 07:30
4
Происшествия

В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку

В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:43
33
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
35
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
56
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
136
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
16
Общество

В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн 06:25
6
Политика

СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
14
Технологии

Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов

Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
2
Здоровье

В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок

Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52
36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное