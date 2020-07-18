Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБКвчера в 12:13
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана ситуацию в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов 18 июля обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.
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Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Общество
Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне
Инфо24 вчера в 14:44
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
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Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
RT на русском 07:59
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Несколько жителей Башкирии заразились опасным заболеванием от комаров
В Башкирии три человека заразились дирофиляриозом после укуса комара. Инцидент произошел в 2019 году.
Горобзор.ру 08:27
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Политика
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
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Газизов рассказал о планах «Спартака» на предстоящее трансферное окно
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на предстоящее трансферное окно.
Газета.Ru 16 июля в 05:51
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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Культура
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета вчера в 07:05
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Политика
Иран отправил черные ящики сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.
Украина.ру 05:16
Политика
Заседание саммита ЕС по бюджету приостановлено
Вторая пленарная сессия саммита ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям.
ТАСС 07:20
Здоровье
Диетолог Кален назвала пять самых вредных продуктов
В качестве еще одного очень вредного продукта Кален назвала выпечку.
Live24 08:02
Авто
Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем
Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM 16 июля в 07:30
Происшествия
В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку
В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:43
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
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СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Общество
В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах в Свердловской области
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СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
Технологии
Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов
Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
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В США подтвердили случай заражения человека бубонной чумой от белок
Пациент успешно поборол заболевание. Это единственный за последнее время случай заражения.
Evo-rus.com 03:52