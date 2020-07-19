с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Экономика Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов предположил, что данный порог не будет преодолен в случае, если не будет затянут дольше 2021 года.

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Политика МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены. 7

Футбол «Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» в заключительном туре ЧИ Игроки «Сельты» в гостях сыграли вничью против соперников из «Эспаньола» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании по футболу.

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Футбол «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».

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Общество Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.

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