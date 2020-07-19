Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
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ТАСС17 июля в 12:08
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Экономика

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Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

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Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
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Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
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Россияне могут получить новую субсидию до 15 тысяч рублей

Жители России до 15 августа могут получить субсидию размером более 15 тысяч рублей.
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Политика

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян в Ливии

МИД РФ не подтверждает данные о том, что задержанные в 2019 году в Ливии россияне, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были освобождены.
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Игроки «Сельты» в гостях сыграли вничью против соперников из «Эспаньола» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании по футболу.
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В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года

Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении.
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В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
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Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству

Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
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«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
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Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

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В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by.
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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Политика

Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
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Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России

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Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

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Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, утверждает, что в России все еще сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом, поэтому необходимо срочно вакцинировать население.
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Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
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Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

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Армия и оружие

WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
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Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

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