Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождьвчера в 12:49

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Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUM01:22

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
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Политика

Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
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Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
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Общество

Посольство в Нигерии проверит данные о захвате танкера с россиянами

Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили РИА Новости в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.
РИА Новости 05:04
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Здоровье

Опасным продуктом для гипертоников назвали ученые картофель

Live24 вчера в 00:53
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Наука

Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов загрязненной среды

ToDay News Ufa 16 июля в 11:50
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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
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Общество

В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом

В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 03:51
Кино

Фестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде 17 июля, в пятницу вечером.
Newsroom24 вчера в 22:00
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Армия и оружие

Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
РИА Новости 05:32
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
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Политика

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
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Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Здоровье

Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
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Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург с визитом

Сам глава российского Минздрава Михаил Мурашко, который сегодня с рабочим визитом в Екатеринбурге, называет эту встречу не иначе как сверкой часов: важно синхронизировать действия и федеральных, и региональных сил на фронте пандемии.
Телеканал ОТВ вчера в 11:36
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Происшествия

В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории

"В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска.
ТАСС 04:47
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Авто

АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в России

В результате анализа цен на новые легковые автомобили аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Chevrolet Niva, который в ближайшей перспективе будет продаваться под брендом LADA, увеличился.
32CARS.ru 02:08
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Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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