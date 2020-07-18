Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождьвчера в 12:49
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Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Политика
Зеленский призвал политические силы Украины к возвращению территорий
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал политические силы страны к объединению для возвращения территорий.
Территория новостей 16 июля в 11:39
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Общество
В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Армия и оружие
Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии
Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих.
Царьград вчера в 16:40
Общество
О ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке рассказала Малышева
Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о том, что жители Нью-Йорка пребывают в настоящем параличе от страха из-за эпидемии коронавируса.
Live24 вчера в 07:36
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor вчера в 09:13
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Здоровье
Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью
Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Футбол
Неймар рассказал о страхе получить травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался о разгромной победе в товарищеском матче против "Васланд-Беверена".
Газета.Ru 01:29
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Инсайдер Джефф Кили опубликовал в Twitter новый видеоролик, на котором запечатлен контроллер DualSense для игровой консоли следующего поколения от Sony.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Армия и оружие
Модернизированный Су-34 поступил в авиационный полк ЗВО
Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил состав авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области.
Военное обозрение 02:29
Здоровье
Тесты на коронавирус воронежцы смогут сдать на улице
В ряде стран уже широко практикуется забор материала на COVID-19 без входа в здание медцентра, прямо на улице — у сидящих в своей машине пациентов или в спецпалатках, развёрнутых на территории общественных пространств.
Kursk.com вчера в 13:25
Гаджеты
В Bank of America определили главных бенефициаров пандемии на рынке ПК
Компании Intel и AMD стали главными бенефициарами большого роста спроса на персональные компьютеры, вызванного пандемией, считает аналитик Bank of America Вивек Арья.
ИА Красная Весна 01:30
Общество
Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне
Инфо24 вчера в 14:44
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК вчера в 06:29
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09