Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождьвчера в 12:49

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Доходы россиян могут упасть сильнее, чем в 1990-х. «Осень будет тяжелой»

URA.Ru02:34

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

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Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

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Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00
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Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
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Политика

Зеленский призвал политические силы Украины к возвращению территорий

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал политические силы страны к объединению для возвращения территорий.
Территория новостей 16 июля в 11:39
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Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
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Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

РИА Новости вчера в 17:23
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

SpeedMe 02:07
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
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Общество

В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
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Армия и оружие

Погоня не удалась: Военная полиция России осадила американцев в Сирии

Военная полиция России заблокировала бронемашины США в сирийской Хасеке после провокации американских военнослужащих.
Царьград вчера в 16:40
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Общество

О ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке рассказала Малышева

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о том, что жители Нью-Йорка пребывают в настоящем параличе от страха из-за эпидемии коронавируса.
Live24 вчера в 07:36
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Футбол

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет

iReactor вчера в 09:13
Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Lenta.ru 02:42
Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Здоровье

Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
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Футбол

Неймар рассказал о страхе получить травму в товарищеском матче

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар высказался о разгромной победе в товарищеском матче против "Васланд-Беверена".
Газета.Ru 01:29
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Инсайдер Джефф Кили опубликовал в Twitter новый видеоролик, на котором запечатлен контроллер DualSense для игровой консоли следующего поколения от Sony.
ИнфоСМИ вчера в 13:34
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия вчера в 11:06
18
Политика

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

РБК вчера в 13:24
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Общество

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

РИА Новости 01:53
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Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
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Армия и оружие

Модернизированный Су-34 поступил в авиационный полк ЗВО

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил состав авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области.
Военное обозрение 02:29
Здоровье

Тесты на коронавирус воронежцы смогут сдать на улице

В ряде стран уже широко практикуется забор материала на COVID-19 без входа в здание медцентра, прямо на улице — у сидящих в своей машине пациентов или в спецпалатках, развёрнутых на территории общественных пространств.
Kursk.com вчера в 13:25
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Гаджеты

В Bank of America определили главных бенефициаров пандемии на рынке ПК

Компании Intel и AMD стали главными бенефициарами большого роста спроса на персональные компьютеры, вызванного пандемией, считает аналитик Bank of America Вивек Арья.
ИА Красная Весна 01:30
Общество

Армяне напали на азербайджанских участников мирного митинга в Лондоне

Инфо24 вчера в 14:44
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК вчера в 06:29
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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