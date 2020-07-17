Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождьвчера в 12:49
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Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Экономика
Счетная палата: есть риск увеличения числа обманутых дольщиков в РФ
Счетная палата РФ увидела риски увеличения числа обманутых дольщиков в России, сообщила аудитор ведомства Светлана Орлова.
Avaho.ru вчера в 11:21
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Экономика
ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что на пенсионеров распространится новый закон, предоставляющий возможность отсрочки при взыскании кредитов для пострадавших от последствий пандемии.
Российская газета 15 июля в 05:59
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Армия и оружие
Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»
В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
3DNews 03:45
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight
Goroday.ru 16 июля в 18:51
Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 247 человек. Всего в ХМАО 13 741человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:20
Технологии
Похожего на Дарта Вейдера подводного таракана нашли в Индийском океане
Глубоководный таракан с множеством лапок был обнаружен на дне Индийского океана.
NewInform 02:59
Общество
На озере Тайху в Китае объявлен высший уровень угрозы наводнения
Шанхай, Китай, 17 июля 2020, 09:47 — REGNUM В бассейне озера Тайху в дельте реки Янцзы близ Шанхая на востоке Китаяобъявлен высший первый уровень реагирования по наводнениям по четырехуровневой шкале, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 02:47
Наука
Новое исследование показало, что куркума может бороться с вирусами
Исследование показало, что куркумин может предотвратить заражение клеток вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV) – коронавирусом альфа-группы, поражающим свиней.
ГЛАС.RU вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Лысая Наталья Подольская напугала поклонников
Российская певица Наталья Подольская поделилась фотоснимком, на котором предстала с лысой головой.
Культуромания 03:54
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ вчера в 10:31
Футбол
Широков посоветовал Федуну играть на уровне «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу недовольства судейством Леонида Федуна.
ProstoProSport 03:58