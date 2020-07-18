Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождьвчера в 12:49
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Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Происшествия
Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме
В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Известия 01:53
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля
За сутки в Москве умерли 14 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 4285 Темпы спада российской экономики в июне замедлились по сравнению с активной фазой карантинных мер: если в апреле ВВП сократился на 12%, то в июне сокращение составило 6,4%.
РБК 02:38
Общество
В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч
Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
Общество
Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов
Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM вчера в 09:01
Общество
Полковник Квачков поддержал опального попа
Lenta.ru вчера в 05:13
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру вчера в 07:56
Общество
В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
Российская газета вчера в 19:30
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Армия и оружие
Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе
В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск 15 июля в 21:13
Футбол
«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством
ODDS.ru вчера в 01:23
Экономика
Более 74 тысяч североосетинских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
Напомним, согласно указу президента страны Владимира Путина единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.
15-й Регион (Северная Осетия) 02:23
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
Очевидцы: Житель Сахалина утонул на отдыхе в районе Анивы
РИА Сахалин-Курилы 01:51
Происшествия
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Футбол
ФК «Тамбов» может вернуться на «Мордовию Арену»
Напомним, что в начале сезона 2019-2020 "Тамбов", родной стадион которого находится на реконструкции, домашние матчи проводил в Саранске на "Мордовии Арене".
Info-RM 16 июля в 10:14
Происшествия
В Калмыкии за пособничество террористам задержан начальник колонии № 2
В Калмыкии за пособничество террористической ячейке задержан начальник колонии №2 Павел Батаев.
МонаВиста вчера в 12:00
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44