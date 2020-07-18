Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождьвчера в 12:49

Подробнее о событии

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05

Доходы россиян могут упасть сильнее, чем в 1990-х. «Осень будет тяжелой»

URA.Ru02:34

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00
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Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
1
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
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Армия и оружие

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Lenta.ru 02:42
Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

В результате взрыва газа в жилом доме Кабардино-Балкарской Республики пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Известия 01:53
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июля

За сутки в Москве умерли 14 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в столице выросло до 4285 Темпы спада российской экономики в июне замедлились по сравнению с активной фазой карантинных мер: если в апреле ВВП сократился на 12%, то в июне сокращение составило 6,4%.
РБК 02:38
1
Общество

В Саратовской области выявили еще 96 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 96 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб.
FreeNews-Volga 02:36
1,3K
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
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Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч

Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
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Общество

Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов

Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM вчера в 09:01
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Общество

Полковник Квачков поддержал опального попа

Lenta.ru вчера в 05:13
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Экономика

Россия удивит Запад восстановлением экономики

Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру вчера в 07:56
5
Общество

В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске начался седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 01:06
2,1K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
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Общество

У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
Российская газета вчера в 19:30
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Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
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Армия и оружие

Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск 15 июля в 21:13
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Футбол

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

ODDS.ru вчера в 01:23
Экономика

Более 74 тысяч североосетинских семей получили выплаты на детей от 3 до 16 лет

Напомним, согласно указу президента страны Владимира Путина единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.
15-й Регион (Северная Осетия) 02:23
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Армия и оружие

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета вчера в 04:57
2
Общество

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

Очевидцы: Житель Сахалина утонул на отдыхе в районе Анивы

РИА Сахалин-Курилы 01:51
1
Происшествия

В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Футбол

ФК «Тамбов» может вернуться на «Мордовию Арену»

Напомним, что в начале сезона 2019-2020 "Тамбов", родной стадион которого находится на реконструкции, домашние матчи проводил в Саранске на "Мордовии Арене".
Info-RM 16 июля в 10:14
Происшествия

В Калмыкии за пособничество террористам задержан начальник колонии № 2

В Калмыкии за пособничество террористической ячейке задержан начальник колонии №2 Павел Батаев.
МонаВиста вчера в 12:00
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
3,2K
Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ вчера в 10:31
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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