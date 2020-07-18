с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 21

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Политика Депутат Рады назвал способ спасения Украины Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации. 180

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Происшествия В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.

Политика Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. 52

Игры Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса. 1

Общество Резкий прирост заболевших коронавирусом зафиксирован в Новокузнецке Согласно сводке оперативного штаба на 18 июля, из 49 новых случаев заражения коронавирусом 19 приходится на Новокузнецк, что намного больше, чем в других населённых пунктах области. 61