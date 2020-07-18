Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождьвчера в 12:49

Подробнее о событии

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфаксвчера в 14:05

Реальные доходы россиян упали на 8%. Это максимальное падение с 1999 года

Дождьвчера в 12:49

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Коммерсантъвчера в 12:39

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbesвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Общество

Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

ИА Красная Весна вчера в 09:41
24
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
72
Армия и оружие

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
2
Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
4
Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
1,7K
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
45
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

За сутки заболел еще 201 человек 201 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщают в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.
АМИТЕЛ 02:08
744
Общество

У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
Российская газета вчера в 19:30
7
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru вчера в 06:53
21
Транспорт

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском вчера в 23:00
9
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
10
Политика

Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
180
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
920
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
23
Происшествия

В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

Известия 01:53
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
33
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
18
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
52
Общество

Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17
3
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
696
Игры

Авторы Trans-Siberian Railway Simulator показали подготовку поезда

Издательство PlayWay и польская студия Pentacle в новом трейлере симулятора Trans-Siberian Railway Simulator показали фрагменты игрового процесса.
Чемпионат 15 июля в 15:55
1
Общество

Резкий прирост заболевших коронавирусом зафиксирован в Новокузнецке

Согласно сводке оперативного штаба на 18 июля, из 49 новых случаев заражения коронавирусом 19 приходится на Новокузнецк, что намного больше, чем в других населённых пунктах области.
Московский комсомолец Кузбасс 00:44
61
Космос

Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс

Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 вчера в 06:19
35
Наука

Ученые идентифицировали помогающие нам адаптироваться клетки мозга

ToDay News Ufa 01:10
Общество

СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter

Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Футбол

Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости вчера в 05:32
5
Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
297
Общество

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
316
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное