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РИА Новости
РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.В источнике
С чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится
 в докладе Росстата.
Дождь17 июля в 12:49
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ПРАЙМ

Доходы населения России подтвердили резкое падение, но спрос продолжает восстанавливаться

ПРАЙМ04:28
Коммерсантъ

Самые самостоятельные из числа работающих знакомятся с биржей труда

Коммерсантъвчера в 14:46
РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новости17 июля в 13:30
REGNUM

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUM18 июля в 01:22
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 17 июля

Интерфакс17 июля в 14:05
РБК

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБК17 июля в 12:13
ТАСС

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАСС17 июля в 12:08
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Lenta.ruвчера в 05:07
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM05:03
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Историк назвал причину провала путча против Гитлера в 1944 году

Бауэркэмпер считает, что 20 июля можно сделать днем памяти всех участников немецкого сопротивления при условии, что "это будет формальный повод", так как само покушение 20 июля 1944 года было организовано "одной особой группой" немецких высокопоставленных военных.
РИА Новости02:46
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Popular Mechanics: F-22 и F-35 защитят «триллионы долларов» от России

Новые судоходные пути и природные ресурсы стоимостью триллионы долларов с каждым днем становятся все более жизнеспособными в Арктике авторы Popular Mechanics В публикации указано, что в Арктике национальные интересы США защищают истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Piter.tv04:19
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В Тульской области число жертв коронавируса возросло до 182 человек

Число случаев смерти пациентов от заболевания, вызванного коронавирусом, увеличилось еще на четыре за минувшие сутки в Тульской области, 19 июля сообщает региональный оперативный штаб.
ИА Красная Веснавчера в 15:56
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