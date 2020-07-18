Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождь17 июля в 12:49
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Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года
Интерфакс17 июля в 12:16
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Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере
В сфере ядерных вооружений США имеют превосходство над потенциальным противником, власти этой страны намерены сохранять планку, заверил американский министр обороны Марк Эспер.
Газета.Ru вчера в 11:53
Армия и оружие
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии в ходе заседания ЦТАК
Политическая Экспертиза вчера в 23:21
Общество
Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна
Что делать, чтобы восстановить нормальный сон, рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.
Известия вчера в 23:19
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
Политика
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 14:49
Общество
CNN: министр торговли США попал в больницу
Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.
ТАСС вчера в 21:51
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере полузащитника сборной Узбекистана
LiveSport.ru вчера в 12:20
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Армия и оружие
Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты
Турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», заявил глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Взгляд.ру вчера в 19:24
Общество
В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
REGNUM вчера в 00:47
Экономика
Зерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной
Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для опытов
Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии незаконно отлавливает осетинских летучих мышей для проведения исследований, в том числе по коронавирусу.
Ruposters.ru вчера в 10:16
Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия вчера в 03:32
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Не менее трёх человек погибли в результате ДТП с автобусом в Канаде
RT на русском 00:03
Политика
Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину»
Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться.
РБК 00:00
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Evo-rus.com вчера в 10:40
Здоровье
Мясников опроверг слухи о вреде кофе
Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Политика Сегодня вчера в 13:01
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском вчера в 13:47
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 16 июля в 06:29
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
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Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10