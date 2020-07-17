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РИА Новости
РИА Новости

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.В источнике
С чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
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Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новостивчера в 13:30
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Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

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Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

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Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

РБКвчера в 12:13
ТАСС

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

ТАССвчера в 12:08
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

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