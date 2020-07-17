Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf
).
РБК17 июля в 12:13

Подробнее о событии

Реальные располагаемые доходы граждан РФ с начала года упали на 4%

REGNUMвчера в 01:22

Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

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Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

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Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

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Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

РИА Новости17 июля в 13:30

Реальные доходы россиян во втором квартале рухнули на 8%

Forbes17 июля в 12:00
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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

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Общество

Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

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Армия и оружие

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Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
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В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
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Политика

В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины как можно быстрее уйти в отставку ради сохранения страны.
Взгляд.ру 17 июля в 23:48
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК вчера в 16:22
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

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Газета.Ru 17 июля в 13:31
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