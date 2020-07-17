с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

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Общество Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых. 81

Армия и оружие Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 249

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Общество В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек. 899

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