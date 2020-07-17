Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата (.pdf).РБК17 июля в 12:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года
Интерфакс17 июля в 12:16
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда вчера в 16:46
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском вчера в 13:47
Политика
Акции протеста в Хабаровске: мнения о числе участников разделились
Военное обозрение 00:12
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Армия и оружие
Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
Политика
В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал власти Украины как можно быстрее уйти в отставку ради сохранения страны.
Взгляд.ру 17 июля в 23:48
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК вчера в 16:22
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Общество
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек.
Российская газета вчера в 23:10
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 17 июля в 10:31
Футбол
«Урал» сыграет с «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу
Нева Спорт вчера в 21:27
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Финансы
В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году
В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
Evo-rus.com 00:44
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона
Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
Общество
В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
REGNUM вчера в 00:47
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31