Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождьвчера в 12:49
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Экономика
Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Здоровье
Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью
Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
Российская газета 16 июля в 23:28
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Шоу-бизнес
Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж
Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж. Об этом рассказали представители Букингемского дворца.
РЕН ТВ вчера в 16:57
Политика
Пушков предсказал рост безработицы в США на фоне пандемии
Китай оправился после пандемии коронавируса и приступил к восстановлению своей экономики, чего нельзя сказать о США.
Политическая Экспертиза 00:02
Происшествия
Три женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области
Ещё три человека скончались от коронавируса в Новосибирской области, сообщает оперштаб по региону 18 июля.
Царьград 01:35
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
В Екатеринбурге под окнами правительства устроили незаконную вечеринку
Екатеринбург, 18 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка.
REGNUM 01:36
Происшествия
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК вчера в 13:01
Экономика
Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года.
Вечерняя Москва 15 июля в 08:29
Политика
Портреты Буша и Клинтона в Белом доме убрали «с глаз подальше» — CNN
ИА Красная Весна вчера в 22:45
Политика
Цукерберг раскритиковал действия Трампа в борьбе с коронавирусом
Основатель компании Facebook Марк Цукерберг выступил с критикой действий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
News.ru вчера в 12:23
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе
После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru вчера в 18:30
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Армия и оружие
Компания «Сухой» не намерена менять названия самолетов МиГ и Су
Как заявил РИА Новости генеральный директор компании "Сухой" (входит в ОАК Ростех) Илья Тарасенко, бренды этих авиалайнеров в равной степени известны и широко распространены в мире.
Политика Сегодня 16 июля в 04:01
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 228 зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено еще 228 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6983.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 02:37