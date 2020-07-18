Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождьвчера в 12:49
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Общество
Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 04:46
Здоровье
Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью
Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
Футбол
РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»
Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт вчера в 10:05
Автоспорт
Валттери Боттас: Хорошее начало уик-энда
Валттери Боттас показал второе время на мокрой трассе во второй сессии свободных заездов Гран При Венгрии.
F1news.ru вчера в 12:30
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру вчера в 07:56
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru вчера в 06:29
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Ридус вчера в 16:26
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 16 июля в 02:15
Авто
АвтоВАЗ повысил цену внедорожника Chevrolet Niva в РФ
В результате анализа цен на новые легковые автомобили аналитики выяснили, что стоимость внедорожника Chevrolet Niva, который в ближайшей перспективе будет продаваться под брендом LADA, увеличился.
32CARS.ru 02:08
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Транспорт
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости вчера в 18:18
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45