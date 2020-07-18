Экономика
РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате. Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождь17 июля в 12:49
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Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Футбол
Почеттино отказался от предложения «Монако» возглавить клуб
Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако». Об этом информирует The Athletic.
ProstoProSport 04:43
Экономика
Радий Хабиров заявил об оживлении в экономике Башкирии
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что индекс промышленного производства за минувшие полгода в республике составил 98,9%. При этом в июне наблюдается рост по отношению к маю на 0,2%. «Мы воспринимаем это как оживление нашей экономики и большого проседания у нас нет, несмотря на предыдущие сложные месяцы», – сказал глава РБ.
UfaTime.ru 01:29
Общество
Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Здоровье
В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Хоккей
Олимпийский чемпион Ковалев возглавил клуб КХЛ «Куньлунь»
С 2018 года Ковалев входил в тренерский штаб "Куньлуня". "Куньлунь" является представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс - Россия 04:11
Гаджеты
Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Redmi анонсировала обновлённые беспроводные наушники AirDots 2. Они способны проработать до 4 часов на одном заряде и 12 часов с зарядным кейсом.
The GEEK 04:47
Политика
Скандальный филолог оправдал террористов «Норд-Оста»
Мужчина практически оправдал террористов, захвативших "Норд-Ост".
РЕН ТВ 04:58
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 17 июля в 04:23
Политика
Турция приступила к проведению геологоразведочных работ в Черном море
Турецкое буровое судно "Фатих" приступило к проведению первых геологоразведочных работ в Черном море.
ТАСС 04:41
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ 02:39
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь
RuNews24.ru 04:35
Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник, пишет Би-би-си 20 июля.
Известия 00:49
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию.
Piter.tv 02:36
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Единоборства
Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
Чемпионат 02:01
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Футбол
Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные моменты полуфинального матча Кубка России по футболу «Зенит» — «Спартак» (2:1).
RT на русском вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Названы доходы новой возлюбленной Павла Прилучного Мирославы Карпович
Интерес к актрисе возрос после того, как стало известно о ее романе с разведенной звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.
iReactor 03:44
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52