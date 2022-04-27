Будьте в Плюсе

Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились на 1,2%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2022 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
ТАСС
В структуре денежных доходов населения возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, от собственности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда и социальных выплат.
ТАСС
Как следует из доклада, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в феврале составила 57 344 руб.
РБК
По предварительным данным статистического ведомства, реальные зарплаты в РФ по итогам 2021 года выросли на 2,9%.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Реальные располагаемые доходы ушли на снижение заблаговременно
Коммерсантъ19:35
Реальные доходы граждан России снизились в I квартале 2022 года
REGNUMвчера в 13:53
На фоне пониженных доходов россиян рост реальных зарплат ускорился
ПРАЙМвчера в 12:16
Уровень благосостояния россиян снова начал падать
Forbesвчера в 13:27
Реальные располагаемые доходы россиян возобновили спад
РБКвчера в 12:36
Реальные располагаемые доходы россиян в I квартале снизились на 1,2%
ТАССвчера в 12:18
Реальные располагаемые доходы россиян упали на 1,2% в I квартале
Ведомостивчера в 13:32

Интересное

Система ПВО сработала в Белгородской области

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.
Известия18:15

Глава Чечни Кадыров показал окопы украинских националистов в освобожденном Рубежном

По словам военного, город превратился в сплошные руины из-за действий украинских националистов.
Телеканал 360°17:17

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбили

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне.
РИА Новости17:17

AT: Индия поразила США отказом ввести санкции против России и решением торговать в рублях

США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против Москвы из-за военной операции на Украине и начать торговать с российской стороной в рублях, пишет издание Asia Times.
РИА Новости19:00

Путин заявил о скором принятии решений по индексации пенсий и социальных пособий

Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий.
РИА Новостивчера в 10:39

Депутат Шхагошев: признание РФ спонсором терроризма станет шагом США к прекращению диалога

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма.
РИА Новости18:40

МИД России сообщил об обмене осужденного американца Рида на летчика Ярошенко

МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.
Lenta.ruвчера в 09:34

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
RT на русском17:00

Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Lenta.ru18:03

Читатели болгарского Dir разозлились на власти после остановки поставок газа из России

Читатели болгарского издания business.dir разозлились на свое правительство после остановки поставок российского газа.
РИА Новостивчера в 11:09