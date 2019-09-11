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Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет

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Общество Минпросвещения отреагировало на запрет посещать школу из-за прически Ранее сообщалось, что следователи Красноярского края организовали проверку, после того как администрация школы в Сосновоборске предложила перевести четвероклассника на домашнее обучение из-за отказа сменить прическу.

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