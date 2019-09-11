Экономика
РИА НовостиРеальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Известная американская финансовая компания AllianceBernstein провела исследование, которое раскрыло истинные размеры американского государственного долга, и результаты этого исследования шокировали профильные СМИ.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика
Москва высказалась о задержании болгарского общественника Малинова
Москва выразила озабоченность задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за якобы «шпионаж» в пользу России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.ру 10:12
Политика
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Дагестан
Лезги газет 06:14
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
РИА Новости 09:30
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Религия
Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла
Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известия 10:39
Общество
Минпросвещения отреагировало на запрет посещать школу из-за прически
Ранее сообщалось, что следователи Красноярского края организовали проверку, после того как администрация школы в Сосновоборске предложила перевести четвероклассника на домашнее обучение из-за отказа сменить прическу.
РБК 10:33
Политика
Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан
Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
Live24 09:47
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Экономика
Глава Ивановской области выступил с инициативами на московском финфоруме
Глава региона принял участие в работе Московского финансового форума.
РИА Новости 10:42
Армия и оружие
В российском МИД предупредили о риске ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:59
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
В российской Генпрокуратуре считают, что американские власти планировали вмешиваться во внутренние дела России еще два года назад, заявил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов во время заседания рабочей группы в Совете Федерации.
Газета.Ru 10:40
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Наука
Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте
Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Российская газета 03:57
Политика
Скабеева поставила в тупик украинского генерала с новым планом для ВМСУ в Керченском проливе
Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил план нового прохода ВМС Украины через Керченский пролив.
Экономика сегодня 07:49
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Astera 10 сентября в 15:52
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР
12 сентября депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщала, что Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом «Боинге» в 2014 году.
Дождь 10:44
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10 сентября в 10:15
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Гаджеты
Ноутбуки на базе 7-нм процессоров AMD появятся в следующем году
Рассказывая о планах компании расширить ассортимент 7-нм продуктов, финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) не стал конкретизировать, когда появятся 7-нм процессоры для ноутбуков, но заявил, что они выйдут вовремя.
3DNews 07:42
Политика
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
"12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:18
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.
Московский Комсомолец 08:50
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
Матч ТВ 10:19
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38