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Общество В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.

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