Финансы
REGNUMРеальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Рейтинг регионов по доступности бензина был составлен на основе данных о среднемесячных зарплатах россиян в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года и цене бензина АИ-92 по состоянию на январь 2020 года.
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Кино
Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм
Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
Общество
В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
США могут выделить более $700 млн на борьбу с Россией
Белый дом разработал проект бюджета, который предполагает выделение 700 млн долларов на противодействие России, а также 24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Политика
В МИД РФ назвали условие отмены виз для граждан Грузии
Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.
Армия и оружие
Минобороны заменит тульские системы «Тунгуска»
Серийные поставки в российскую армию нового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» позволят заменить в войсках артиллерийские зенитные комплексы «Шилка» и «Тунгуска», разработанные в Туле еще в советские годы.
Энергетика
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Политика
Эксперт: победитель праймериз в Айове Буттиджич вряд ли повторит успех
Победитель праймериз Демократической партии США в штате Айова Пит Буттиджич вряд ли сможет повторить свой успех в остальных штатах, считает профессор университета Макгилла в Монреале Бэрри Эйдлин.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Фигурное катание
Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Ежегодно две компании, зарегистрированные в России, но наполовину принадлежащие структурам из Белоруссии, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Энергетика
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.