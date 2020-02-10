Финансы
ПРАЙМРеальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе вырос на 1,7%, говорится в материалах ЦБ.
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Здоровье
Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней
Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Наука
Озерный рачок-бокоплав «хранит верность» лишь одной группе паразитов
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Технологии
Таяние арктических льдов меняет океанские течения
Быстрое таяние морских льдов в Арктике привело к изменению главного океанского течения этого района.
Общество
В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды
Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.
Здоровье
Минздрав рассказал, где будут находиться эвакуированные из Уханя украинцы
Граждан Украины, которых во вторник эвакуируют из Уханя, поместят на карантин в учреждения санаторного типа.
Политика
«Ростех» попросил передать ему контроль за качеством воздуха
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предложил назначить госкорпорацию единственным исполнителем по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Кремле оценили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Футбол
«Челси» зафиксировал наибольшую прибыль на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
Футбол
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
Космос
Россия и США обсудят сотрудничество в освоении дальнего космоса
Российско-американские переговоры, посвященные перспективам сотрудничества в освоении дальнего космоса, пройдут в начале апреля, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Общество
В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»
Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Политика
В Госдуму внесли поправку о расширении программы материнского капитала
Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, поступила в понедельник в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила ТАСС председатель комитета Тамара Плетнева.
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.