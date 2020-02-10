Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе вырос на 1,7%, говорится в материалах ЦБ.

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%

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