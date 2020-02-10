Финансы

REGNUMREGNUMРеальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%

Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе вырос на 1,7%

ТАССвчера в 10:51

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%

REGNUMвчера в 09:41

Реальный эффективный курс рубля незначительно вырос

Росбалтвчера в 10:38

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%

ПРАЙМвчера в 09:01

Центробанк: реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%

Экономика сегоднявчера в 09:18

ЦБ оценил укрепление рубля перед началом спада на финрынках из-за коронавируса

Банки.рувчера в 09:41

Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7% - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 10:30
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Экономика

В Омской области повысят плату за капремонт

Размер взносов станет известен до 1 апреля. В Омской области вырастет плата за капремонт.
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В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

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Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Гаджеты

Новый складной телефон от Samsung показали на «Оскаре»

Samsung, который складывается Во время трансляции церемонии "Оскар" и накануне официальной презентации компания Samsung показала тизер-ролик с рекламой нового складного смартфона компании.
Газета.Ru вчера в 06:46
Экономика

Подарок Белоруссии. Зачем Москва безвозмездно передает Минску по $20 млн в год

В соответствии с заключенным в 2002 году межправительственным соглашением о сотрудничестве Минск безвозмездно получил доступ к российским водным биологическим ресурсам в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском и Баренцевом морях.
Forbes вчера в 01:26
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:25
Общество

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
Наука

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Вести.Ru вчера в 09:47
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Петербургский дневник вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться

Одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в шоу-бизнесе стало расставание российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера.
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Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Политика

МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
РИА Новости 01:16
Футбол

Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
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Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
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Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты

Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Культура

В Мексике арт-критик случайно разбила инсталляцию за $20 тысяч

Известный арт-критик Авелина Леспер случайно разбила работу художника на ярмарке современного искусства, проходящей в Мехико, пишет британская The Guardian.
МИР 24 вчера в 23:14
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 09 февраля в 07:59
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