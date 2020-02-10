Финансы
REGNUMРеальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
Экономика
В Омской области повысят плату за капремонт
Размер взносов станет известен до 1 апреля. В Омской области вырастет плата за капремонт.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Гаджеты
Новый складной телефон от Samsung показали на «Оскаре»
Samsung, который складывается Во время трансляции церемонии "Оскар" и накануне официальной презентации компания Samsung показала тизер-ролик с рекламой нового складного смартфона компании.
Экономика
Подарок Белоруссии. Зачем Москва безвозмездно передает Минску по $20 млн в год
В соответствии с заключенным в 2002 году межправительственным соглашением о сотрудничестве Минск безвозмездно получил доступ к российским водным биологическим ресурсам в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском и Баренцевом морях.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.
Общество
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Наука
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Шоу-бизнес
Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться
Одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в шоу-бизнесе стало расставание российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Политика
МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Футбол
Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА
Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Гаджеты
Crysis хорошо идёт на AMD Threadripper 3990X и без игровой видеокарты
Если компьютер запускал игру — он считался мощным. Разумеется, для этого требовалась серьёзная игровая сборка.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Культура
В Мексике арт-критик случайно разбила инсталляцию за $20 тысяч
Известный арт-критик Авелина Леспер случайно разбила работу художника на ярмарке современного искусства, проходящей в Мехико, пишет британская The Guardian.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".