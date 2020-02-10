Финансы
REGNUMРеальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Авто
Nissan может приостановить выпуск машин в РФ из-за коронавируса
Выпуск автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возможно, будет приостановлен в марте.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Игры
BioWare: Anthem будет полностью переработана
Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Армия и оружие
Турция открыла ответный огонь по Сирии
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Футбол
«Локомотив» сыграет два контрольных матча на третьем сборе
14 февраля «Локомотив» начнет третий сбор в Испании, который продлится до 26-го числа.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Дети из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет в Таиланде. Два человека погибли и еще 22 получили травмы.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Экономика
Минпромторг предлагает с 1 июня начать маркировку молочной продукции
С 1 декабря 2020 года начать обязательную маркировку продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года, сообщает пресс-служба министерства.
Здоровье
Единственный действенный способ предотвратить рак назвал онколог
Онколог рекомендует регулярно показываться врачам и проходить обследование.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Наука
Наночастицы из МФТИ смогут адресно доставлять лекарства
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) изобрели наночастицы, способные адресно доставлять лекарства, 9 февраля сообщает журнал «Наука и жизнь».
Политика
В Норвегии ответили на обвинения России по Шпицбергену
По мнению российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Политика
Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
Футбол
Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину контракт
Кино
Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре
Днем во вторник ожидается ветер с порывами до 18 м / с, а ночью — с порывами до 20 м / с. Кроме того, Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей в Twitter, что 11 февраля ожидается налипание снега и усиление пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП.
Происшествия