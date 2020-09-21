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Ведомости

Реальный размер пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий в 2019 г. вырос на 1,5% по сравнению с показателем прошлого года, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР в 2019 г.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
Подробнее о событии
ФедералПресс

Счетная палата выяснила, на сколько увеличился размер назначенных пенсий

ФедералПресс19:51
Комсомольская правда

Счётная палата сообщила о росте реального размера пенсий россиян в 2019 году

Комсомольская правда00:44
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАН20:11
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ru03:39
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ru18:32
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВ17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАСС17:05

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
1,3K

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
1,1K

The Independent составил топ-10 подростковых фильмов, основанных на классической литературе

К десятилетию выхода комедии «Отличница легкого поведения» кинокритик и редактор The Independent Изобель Льюис составила топ-10 подростковых фильмов, основанных на классических литературных произведениях.
Афиша Dailyвчера в 10:38

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАСС06:19

Павлюченко заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне РПЛ

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко, играющий в настоящее время за "Знамя" из Ногинска заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru06:01